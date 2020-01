Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo out per sinusite

Spazio per Rugani e Buffon nella Juventus, in attacco gioca titolare Higuain. Cristiano Ronaldo non ci sarà causa k.o all'ultimo momento.

, , e avanti, ora tocca alla . In attesa della , penultima gara degli ottavi di Coppa , con i bianconeri di Sarri che affrontano gli altri bianconeri, ovvero l' allenata da Gotti, nella passata stagione collaboratore del tecnico di Madama. Cristiano Ronaldo non ci sarà.

📌 @Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera. #JuveUdinese #CoppaItalia — JuventusFC (@juventusfc) January 15, 2020

Niente Juventus-Udinese dunque per Cristiano Ronaldo: il portoghese non sarà tra i protagonisti dell'ottavo di finale di , forfait che non c'entra nulla con le scelte tecniche di Maurizio Sarri.

L'ex è stato infatti colpito da un attacco di sinusite nel pomeriggio che gli impedirà di scendere sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium per aiutare i compagni a conquistare l'accesso ai quarti di finale.

Per Ronaldo si tratta della quarta gara saltata in stagione dopo quelle contro ed (problemi fisici) e (turnover).

Sarri come detto deve rinunciare a Cristiano Ronaldo in attacco, Dybala titolare in attacco con Higuain e Douglas Costa. A centrocampo c'è Rabiot con Bernardeschi e Bentancur, mentre in difesa ci sarà Rugani insieme a Danilo, De Ligt ed Alex Sandro. Tra i pali spazio per Buffon.

Gotti sceglie invece Nestorovski al fianco di Teodorczyk, fuori De Paul e Okaka. In mezzo Walace, Ter Avest, Jajalo, Barak e Sema, con il terzetto De Maio-Opoku-Nuytinck a difendere Nicolas.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Dybala

UDINESE (3-5-2): Nicolas; De Maio, Opoku, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Teodorczyk, Nestorovski