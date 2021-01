Juventus-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus inizia il nuovo anno in casa contro l'Udinese: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il campionato della Juventus riparte dall'Udinese, avversaria nel posticipo serale della quindicesima giornata di dopo la breve pausa natalizia.

Segui Juventus-Udinese in diretta streaming su DAZN

La squadra di Pirlo, che non vince in casa dal 5 dicembre nel Derby contro il , ha raccolto solo un punto nelle ultime due uscite allo 'Stadium' e ha chiuso il 2020 con la pesantissima sconfitta interna subita contro la .

Il ritardo in classifica della Juventus rispetto alle milanesi, seppure con una partita in meno, non ammette insomma ulteriori passi falsi per non rischiare di perdere prematuramente il treno Scudetto.

L'Udinese invece ha un discreto margine sulla zona retrocessione ma, dopo le belle vittorie contro e Torino, ha ottenuto appena due punti nelle ultime tre uscite del 2020.

Nella scorsa stagione l'Udinese uscì sconfitta dallo 'Stadium' per 3-1 con doppietta di Cristiano Ronaldo, salvo rifarsi nella gara di ritorno vincendo per 2-1 in rimonta alla 'Dacia Arena' grazie al goal in pieno recupero siglato da Fofana.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-UDINESE

La partita tra Juventus e Udinese si giocherà domenica 3 gennaio alle 20.45, nel posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. Lo scenario sarà quello dell'Allianz Stadium di Torino, ancora a porte chiuse.

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita tra i campioni d' e i friulani sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre, se lo vorranno, seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Come sempre su DAZN sarà possibile seguire Juventus-Udinese anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, previo download della app, disponibile per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Restando su Goal potrete invece seguire come sempre la diretta testuale di Juventus-Udinese. Sul portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Rosa al completo per Pirlo. L'unico indisponibile è lo squalificato Cuadrado: al suo posto sulla destra giocherà Danilo, con Alex Sandro dall'altra parte. Al centro della difesa De Ligt e Bonucci, ma sono recuperati anche Demiral e Chiellini. A centrocampo torna Rabiot, al suo fianco Bentancur favorito su Arthur, con Kulusevski (in ballotaggio con Ramsey) e Chiesa sugli esterni. In attacco ancora la coppia Morata-Ronaldo, Dybala parte dalla panchina.

Gotti non può contare sullo squalificato Rodrigo Becao, a comporre la difesa a tre saranno quindi De Maio, Samir e Bonifazi. Sugli esterni Stryger Larsen e Zeegelaar, in regia Arslan è favorito su Walace. De Paul e Pereyra mezzali. Davanti insieme a Pussetto dovrebbe esserci ancora Lasagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.