Juventus-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Udinese

Juventus-Udinese Data: 15-01-2022

15-01-2022 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

(202 del satellite), (203 del satellite), (251 del satellite) e (213 del satellite). Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Archiviato il capitolo Supercoppa italiana, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato ospitando l'Udinese nel match valevole per il 22° turno di Serie A.

Crescita certificata per la squadra di Allegri che ha vinto sei delle ultime otto partite tra i confini nazionali. Ultima in ordine cronologico, la clamorosa rimonta all'Olimpico ai danni della Roma con la Vecchia Signora sotto 3-1 a venti minuti dalla fine e capace di imporsi 4-3.

Una grande impresa macchiata dal grave infortunio a Federico Chiesa che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore: uno durissimo stop che chiude la sua stagione.

All'Allianz Stadium di Torino, sbarcano i friulani ridotti all'osso dal cluster di positivi al Covid-19 formatosi all'interno del gruppo squadra bianconero.

Dopo il doppio rinvio delle partite contro Salernitana e Fiorentina, la formazione di Cioffi ha inaugurato il 2022 con il tonfo casalingo contro l'Atalanta: i bergamaschi hanno banchettato alla Dacia Arena vincendo 6-2.

Nella gara d'andata, nonché l'ultima apparizione di Cristiano Ronaldo in maglia Juve, un punto per parte: doppio vantaggio Juve sull'asse Dybala-Cuadrado prima della rimonta maturata sugli errori di Szczesny e capitalizzata da Pereyra e Deulofeu.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-UDINESE

Juve e Udinese in campo sabato 15 gennaio 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Fischio d'inizio programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-UDINESE IN TV

Il match in programma all'Allianz Stadium verrà trasmesso in diretta da DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegare quella che si possiede ad una console (PlayStation o Xbox), ad un TIMVISION BOX, o attraverso Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

La sfida di Torino verrà trasmessa in coesclusiva anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

JUVENTUS-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a DAZN potranno seguire Juve-Udinese anche in streaming collegandosi al portale ufficiale (se si accede con pc o notebook) o scaricando la relativa app compatibile con i sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

Per quanto riguarda Sky, invece, si potrà fare affidamento sul servizio Sky Go: anche in questo caso basterà collegarsi al sito o scaricare l'app in base al dispositivo d'accesso.

A disposizione per gli utenti c'è anche NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di poter selezionare con il vostro telecomando la diretta del match.

IN DIRETTA SU GOAL

Juventus-Udinese verrà raccontata anche da GOAL attraverso l'ormai consueta diretta testuale della partita. Per gli utenti che si collegheranno al portale, saranno disponibili tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dall'Allianz Stadium di Torino: dalla lettura degli schieramenti ufficiali sino alle parole dei protagonisti nel post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN, sarà Riccardo Mancini a raccontare il match di Torino, supportato in cabina di commento da Massimo Gobbi. Su Sky, invece, telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi. Al commento tecnico ci sarà Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-UDINESE

Szczesny torna ad occupare il proprio posto tra i pali, mentre in difesa si dovrebbe rivedere la coppia Bonucci-de Ligt. A sinistra De Sciglio, con Cuadrado a destra. Pacchetto in mediana costituito da Locatelli e Bentancur, con Bernardeschi e McKennie larghi. Attacco sulle spalle di Dybala e Morata.

Friulani con un 3-5-2 inedito a causa dell'enorme emergenza: in attacco Success e Beto. A centrocampo largo a Walace con Pussetto e Deulofeu arretrati, mentre Soppy orbiterà a destra con Udogie sul versante opposto. In porta ci sarà ancora Padelli, schermato dalla linea a tre composta da Perez, Nuytinck e De Maio, chiamati a sopperire all'assenza di Becao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, De Maio; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success.