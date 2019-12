Juventus-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida l'Udinese nella 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La prosegue il suo inseguimento alla vetta della classifica, attualmente occupata dall' di Conte, e sfida in casa l' di Luca Gotti nella 16ª giornata di . La Vecchia Signora è seconda in classifica con 36 punti, frutto di 11 successi, 3 pareggi e una vittoria, ed è distante 2 lunghezze dai rivali nerazzurri, i friulani si trovano in 14ª posizione con e a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Sono 45 i precedenti fra le due squadre in Serie A giocati in casa dei piemontesi, e vedono una netta supremazia della Juventus, con 34 vittorie a fronte di 7 successi degli ospiti e di 4 pareggi. L'ultima volta che la sfida è finita con il segno X è stato nel 1990: da quel momento Madama ha vinto 20 volte, mentre in 5 occasioni si sono imposti i friulani.

L'ultima volta che l'Udinese ha espugnato il campo della Juventus è stato il 23 agosto 2015, quando una rete di Thereau regalò i 3 punti in palio alla formazione di Colantuono e lasciò l'amaro in bocca ad Allegri.

I friulani non vinconto però in trasferta contro una delle squadre ai primi 4 posti in classifica dal dicembre 2017 contro l'Inter. L'Udinese è la squadra contro cui Paulo Dybala ha contribuito alla realizzazione di più reti, con 13 partecipazioni attive (6 gol e 7 assist). La Juventus è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i friulani hanno collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Vecchia Signora con 7 goal, Stefano Okaka e Kevin Lasagna sono invece i cannonieri più prolifici dell'Udinese in questa stagione con 3 reti realizzate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Udinese

Juventus-Udinese Data: 15 dicembre 2019

15 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-UDINESE

Juventus-Udinese si disputerà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 91° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Juventus-Udinese, che sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà coadiuvato da Daniele Adani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti sul campo e ai due tecnici in panchina nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Juventus-Udinese in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare la app e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Sarri perde per squalifica Pjanic in regia e Cuadrado sulla fascia destra, ma ritrova Bentancur, Douglas Costa e Ramsey, che hanno superato i rispettivi problemi fisici. Solo il primo però partirà titolare come playmaker: ai lati dell'uruguayano Rabiot e Matuidi saranno le due mezzali. Sulla trequarti conferma per Bernardeschi alle spalle delle due punte: Dybala è in vantaggio su Higuain per far coppia con Cristiano Ronaldo. In difesa a destra Danilo è favorito su De Sciglio, a sinistra agirà Alex Sandro e in mezzo tornerà la coppia Bonucci-De Ligt. Fra i pali agirà Szczesny, che farà scivolare in panchina Buffon, titolare in Champions.

Gotti dovrebbe dar fiducia in attacco a Lasagna in coppia con Okaka. Indisponibili per infortunio Samir e Sema, che non sono stati convocati, sulle due fasce agiranno Ter Avest a destra e Larsen a sinistra. Non recupera nemmeno Jajalo, che sarà rimpiazzato in regia da Mandragora, con Fofana e De Paul che agiranno da interni ai lati dell'italiano. Fra i pali l'argentino Musso, in difesa con Troost-Ekong e Nuytinck ci sarà spazio per il francese De Maio, favorito su Rodrigo Becão.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Okaka