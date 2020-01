Juventus con l'Udinese per accedere ai quarti: Higuain guiderà l'attacco bianconero

La Juventus, dopo la vittoria in campionato con la Roma, scende in campo per gli ottavi di Coppa Italia: all'Allianz Stadium arriva l'Udinese.

La è pronta a tornare in campo dopo la vittoria in trasferta sul campo della : l'obiettivo è raggiungere i quarti di finale di Coppa , ma per farlo bisogna superare un reduce da tre vittorie consecutive in campionato.

I bianconeri sono l'unica squadra dal 2008/09 a non essere mai stata elimanata agli ottavi di fra quelle che hanno disputato più di una volta questo turno: al contrario, come rivelano i dati 'Opta', i friulani sono stati eliminati agli ottavi in sei delle ultime sette partecipazioni della Coppa Italia. Precedenti che fanno ben sperare il club torinese che, se dovesse superare il turno, incrocerebbe la vincente della sfida fra Roma e .

Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere in vista della partita, ma sembrerebbe orientato a schierare il tridente offensivo nel celebre 4-3-3. Davanti l'unica certezza riguarda la titolarità di Gonzalo Higuain, mentre Dybala potrebbe godere di un turno di riposo: insieme all'argentino nel tridente ci dovrebbero essere Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, dopo che il tecnico bianconero ha confermato l'ottimo stato di forma in cui versa l'asso portoghese. In caso di 4-3-1-2, il brasiliano potrebbe essere utilizzato dietro alla coppia di attaccanti.

Anche a centrocampo le scelte di mister Sarri non sembrano ancora essere ben determinate, con Bentancur come unico chiodo fisso su cui costruire la linea mediana bianconera: il ballottaggio per affiancare l'uruguaiano coinvolge Emre Can, Rabiot e Bernardeschi adattato a mezzala per l'occasione. In difesa, invece, spazio a Danilo sulla destra, con Rugani al fianco di Bonucci al centro della difesa e Alex Sandro sulla fascia sinistra. Ritrova la titolarità anche Buffon che, probabilmente, sarà il portiere titolare della Juventus in Coppa Italia.

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

UDINESE(3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski.