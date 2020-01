Juventus-Udinese 4-0: Dybala e Higuain accendono lo Stadium, Madama ai quarti

La Juventus travolge l'Udinese in una partita a senso unico e approda ai quarti di Coppa Italia: doppietta di Dybala, a segno Higuain e Douglas Costa.

La rifila un poker all’ e accedi ai quarti di Coppa , attendendo la vincitrice di - . Troppo divario tecnico. Troppo differenti le motivazioni, con Madama decisa a fare la voce grossa in tutte le competizioni. Dipingono gli argentini, con Dybala e Higuain sempre più a loro agio nella convivenza.

Turnover al potere. E non potrebbe essere altrimenti. Sarri, con Ronaldo out a causa di un attacco di sinusite, disegna un 4-3-3 composto da Bernardeschi in versione mezz’ala destra e il tridente offensivo con protagonisti Dybala, Douglas Costa e Higuain. Grosse rotazioni anche per Gotti, che si presenta allo Stadium con il 3-5-2 formato in avanti dal tandem Teodorczyk-Nestorovski.

HD in cattedra. Udinese remissiva, proietta verso il prossimo turno di campionato.

Musica per le orecchie della Signora, che ne approfitta con una giocata – in salsa albiceleste – coordinata tra Dybala e Higuain: 6 passaggi più il tocco vincente del Pipita. Spettacolo. Dopodiché, è Bernardeschi a procurare il rigore trasformato dalla Joya. padrona assoluta del campo che, come se non bastasse, nel finale del primo tempo centra il palo con una bella conclusione dalla distanza di Bentancur.

Nella ripresa, sostanzialmente, va in scena un monologo. Con la Juve proiettata ad amministrare il vantaggio, consolidarlo, pensando anche alla gara di domenica con il Parma. Quindi, una sontuosa perla di Dybala a puntellare la doppietta serata. E un altro rigore, questa volta trasformato da Douglas Costa. Nel finale c’è spazio pure per Pjaca, al primo gettone stagionale. Insomma, tutto davvero molto semplice.

IL TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 4-0

MARCATORI: 16’ Higuain, 26’ rig. Dybala, 58’ Dybala, 61’ rig. Douglas Costa

JUVENTUS (4-3-3) Buffon 6; Danilo 6, De Ligt 6.5, Rugani 6.5, Alex Sandro 6.5; Bernardeschi 6.5, Bentancur 7, Rabiot 6.5 (71’ Ramsey s.v.); Dybala 8 (75’ Pjaca s.v.), Douglas Costa 7 (63’ Cuadrado 6), Higuain 7.5. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2) Nicolas 4.5; Opoku 5, De Maio 5, Nuytinck 4.5; Ter Avest 5, Barak 4.5, Jajalo 5.5, Walace 5 (76’ Fofana s.v), Sema 5 (62’ Stryger Larsen 5.5); Teodorczyk 4.5 (46’ Lasagna 5.5), Nestorovski 5. Allenatore: Gotti

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Nuytinck

Espulsi: Nessuno