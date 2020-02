Impresa della Juventus U23: 4-0 alla Feralpisalò e finale di Coppa Italia di C

Dopo aver perso 2-0 all'andata, la Juventus U23 ribalta la Feralpisalò vincendo 4-0 ai supplementari e guadagnandosi la finale di Coppa Italia di C.

In molti la definivano un'impresa impossibile, invece la Under 23 ce l'ha fatta. Feralpisalò travolta 4-0 e finale di Coppa di Serie C per i bianconeri.

Un epilogo che, alla luce di quanto successo all'andata, pareva utopia e che invece la squadra di Pecchia ha saputo tramutare in realtà: il 2-0 incassato in Lombardia, infatti, complicava notevolmente le ambizioni della .

Ed invece, nel return match disputato ad Alessandria, Madama è riuscita a rimettere in perfetto equilibrio la situazione chiudendo sul 2-0 i tempi regolamentari per poi 'ribaltare' i pronostici ai supplementari.

Mattatori Marchi, Zanimacchia (autore di una doppietta) e Rafia, le cui firme fanno volare in finale la Juventus U23: per i piemontesi, ora, l'avversaria verrà fuori da Catania-Ternana (andata 2-0 per gli umbri).