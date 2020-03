Juventus TV gratis per un mese: il regalo del club ai tifosi bianconeri

La Juventus, dopo la sospensione del campionato, ha deciso di fare un regalo ai propri tifosi: tv ufficiale disponibile un mese gratis per tutti.

Il calcio si ferma ma la passione per la propria squadra non conosce limiti. Ecco perché la ha deciso di fare un regalo ai propri tifosi, che come quelli di tutta Europa nel prossimo mese non potranno vedere i loro beniamini sul campo.

La Juventus infatti permetterà a tutti di accedere ai contenuti esclusivi del canale tematico bianconero e senza pagare alcun tipo di abbonamento.

"Basta andare su .juventus.com e, in fase di sottoscrizione (l'iniziativa è valida solo su pass mensili), inserire il voucher JUVE30DAYS".

🙌 JUVENTUS TV GRATIS PER UN MESE! 🙌



Vi diamo una mano per restare a casa: inserite il codice JUVE30DAYS e potrete provare gratuitamente tutto il mondo @JuventusTV per un mese!* 🖥 https://t.co/5elIBv6RD8



*offerta valida solo sui pass mensilihttps://t.co/kh2Q5xMRa3 pic.twitter.com/cACS6oIT2t — JuventusFC (@juventusfc) March 13, 2020

Una volta seguita la semplice procedura il tifoso bianconero accederà a un immenso archivio, che gli permetterà di trascorrere il tempo durante le prossime settimane.