Juventus-Tottenham, le formazioni ufficiali: Rugani e Mandzukic titolari

Sarri schiera la sua prima Juventus con il classico 4-3-3: Mandzukic nel tridente, Rugani in difesa e Matuidi a centrocampo. Panchina per Rabiot.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou; Winks, Skipp; Lamela, Dele Alli, Son; Parrott.

E' arrivato il giorno del debutto per la di Sarri che, nella prima uscita, affronterà il a Singapore in una gara valida per l'International Champions Cup 2019.

Sarri sceglie il 4-3-3 con Mandzukic che viene preferito a Higuain nel ruolo di punta centrale, insieme a lui ci sono Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

A centrocampo con Pjanic ed Emre Can c'è Matuidi, mentre Rabiot parte dalla panchina così come De Ligt. In difesa Rugani fa coppia con Bonucci. In porta c'è Buffon.

Pochettino schiera il Tottenham con un 4-2-3-1: Lamela, Dele Alli e Son dietro il giovanissimo Parrott, Winks e Skipp a centrocampo. In difesa regolarmente titolare Alderweireld, obiettivo di mercato della .