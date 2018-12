Juventus, torna l'incubo Duvan Zapata: il colombiano è una condanna per i bianconeri

Per la terza trasferta bianconera di fila, con la terza maglia diversa, Duvan Zapata segna e blocca la Juventus: il colombiano è una maledizione.

Prima con l'Udinese, poi con la Sampdoria, infine con l'Atalanta. In tre stagioni diverse, con tre maglie diverse, Duvan Zapata ha avuto una costante, oltre al goal: è diventato l'incubo della Juventus in trasferta, l'avversario mai battuto da Allegri negli ultimi due anni.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Liga, Ligue 1 e Serie B in esclusiva

Nel 2-2 maturato ieri a Bergamo, l'attaccante colombiano è stato protagonista con una doppietta che ha ribaltato l'iniziale vantaggio bianconero, salvo poi essere recuperato da Cristiano Ronaldo che ha fissato il 2-2 finale. I due goal realizzati dal classe 1991 sono stati il terzo e il quarto contro la Juventus: meglio ha fatto soltanto contro l'Atalanta, la squadra per cui adesso gioca.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è però una grande novità la super prestazione dell'ex Napoli contro i campioni d'Italia. Già l'anno scorso, quando vestiva la maglia della Sampdoria, Duvan era stato tra i marcatori nel 3-2 del novembre 2017 con cui la squadra di Giampaolo aveva steso la Juventus al Ferraris.

Bisogna riavvolgere ancora un po' il nastro e arrivare fino a marzo 2017 per trovare un altro goal pesante per la propria squadra. Alla Dacia Arena di Udine, prima del pareggio di Bonucci che avrebbe rimesso a posto le cose, Zapata si era inventato il goal del momentaneo vantaggio friulano con un'azione tutta di potenza. La stessa che ieri ha mostrato segnando la rete dell'1-1.

Per la Juventus Duvan Zapata è diventato quasi un tabù da sfatare, soprattutto in trasferta. Vedere i bianconeri lasciare punti per strada è raro in Serie A. La coincidenza è che negli ultimi due anni, per tre volte sia capitato in trasferta contro il colombiano. Che anche ieri, per mantenere vive le sue abitudini, ha segnato. Confermandosi un uomo chiave per l'Atalanta e un mini-incubo per la Juventus.