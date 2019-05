Juventus-Torino, striscione della Curva Sud: "Onore ai caduti di Superga"

Striscione esposto dalla Curva Sud della Juventus durante il derby col Torino allo 'Stadium': "Onore ai caduti di Superga".

Stop alle polemiche. Il caos generato nei tempi recenti in occasione del derby di viene cancellato in un colpo solo dallo striscione esposto dalla Curva Sud della : oggetto, la commemorazione delle vittime della tragedia di Superga.

"Onore ai caduti di Superga".

Non esiste forma di rispetto migliore del ricordare chi di questo sport è storia e leggenda #JuveToro #DerbyDellaMole pic.twitter.com/DQHFNzGmSj — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) 3 maggio 2019

Con questo breve ma significativo slogan, commentato anche da Miralem Pjanic al termine dell'incontro, il cuore pulsante del tifo bianconero ha deciso di ricordare coloro i quali hanno perso drammaticamente perso la vita nel disastro aereo avvenuto il 4 maggio 1949.

L'iniziativa della Curva Sud della è andata in scena durante il secondo tempo, più precisamente al minuto 66 della sfida col Torino: il modo migliore per mostrare vicinanza alle vittime del dramma che ha segnato per sempre la storia granata.