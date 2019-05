Juventus-Torino, Iago Falque non convocato: salta il Derby

Iago Falque ha accusato il riacutizzarsi del dolore al ginocchio e non è stato convocato per Juventus-Torino, out anche lo squalificato Moretti.

Assenza pesante per il che contro la non potrà ancora contare su Iago Falque, neppure convocato da Mazzarri per il Derby in programma venerdì sera.

L'attaccante spagnolo, fuori da fine marzo per un problema al ginocchio, era tornato in panchina contro il ma senza entrare in campo. Ora però Iago Falque ha accusato il riacutizzarsi del dolore al ginocchio infortunato e dunque non sarà a disposizione contro la Juventus.

Nelle ultime settimane Mazzarri ha sopperito all'assenza di Iago Falque schierando Berenguer dietro Belotti, peraltro con ottimi risultati. Inoltre per il Derby torna a disposizione anche l'ex Zaza, assente contro il Milan causa squalifica.

Le opzioni offensive al Torino insomma non mancano nonostante il forfait di Iago Falque, 25 presenze e 4 goal in questa stagione tra campionato e Coppa .

Oltre a Iago Falque gli unici indisponibili dei granata per il Derby sono lo squalificato Moretti e il difensore Djidji, appena operato al ginocchio e la cui stagione è già finita.

I convocati del Torino

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Nkolou, Singo

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon

Attaccanti: Belotti, Damascan, Millico, Zaza