Juventus-Torino, goal annullato a Cuadrado: attivo il fuorigioco di Bonucci

Annullato il goal di Cuadrado in Juventus-Torino: giudicata attiva la posizione di fuorigioco di Bonucci, che ostacola l'intervento di Lyanco.

Episodio dubbio nel secondo tempo del derby della Mole tra e : sul risultato di 0-1 per i granata Juan Cuadrado va a segno con un tiro da fuori area che finisce all'angolo basso alla destra di Sirigu, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco di Bonucci.

L'arbitro Orsato, dopo aver rivisto l'azione al VAR, ha spiegato ai giocatori il motivo dell'annullamento: valutata attiva la posizione di fuorigioco del difensore bianconero, che impedisce l'intervento di Lyanco proprio sulla traiettoria della palla.

Dinamica simile all'azione che ha visto annulare la terza rete di Plea nel match di tra Monchengladbach e : in quel caso la rete del francese è stata annullata per posizione di fuorigioco attiva da parte di Embolo, che aveva in quel caso condizionato Handanovic nella valutazione della traiettoria.