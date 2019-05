Juventus-Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Per il 35° turno di Serie A Juventus e Torino si sfidano nel Derby della Mole: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Massimiliano Allegri, già campione d' da 2 giornate, sfida il di Walter Mazzarri, in piena lotta Champions, nel Derby della Mole della 35ª giornata di . I bianconeri guidano la graduatoria con un cammino di 28 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i granata sono sesti con 56 punti, frutto di 14 vittorie, 14 pareggi e 6 sconfitte, a pari merito con il ma in vantaggio sui rossoneri per gli scontri diretti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, autore di 20 goal in 28 presenze, è il miglior marcatore dei bianconeri in campionato, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il bomber granata con un bottino di 13 reti in 33 presenze. La Juventus ha riportato una sconfitta, una vittoria e un pareggio nel Derby d'Italia contro l' nelle ultime 3 giornate, il Torino invece arriva alla stracittadina con un pareggio e 2 vittorie consecutive col e nello scontro diretto per l'Europa contro il Milan.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino si giocherà venerdì 3 maggio 2019 alle ore 20.30 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 148° Derby della Mole fra le due squadre nella Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV E STREAMING

Il Derby della Mole Juventus-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, che sarà supportato dal commento tecnico di Beppe Bergomi.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta sulla piattaforma Sky Go, collegandosi con i loro personal computer, tablet e smartphone.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-TORINO

Allegri perde per problemi muscolari anche Emre Can e l'indisponibilità del centrocampista tedesco si aggiunge a quelle di Perin fra i pali, Rugani e Alex Sandro in difesa, Bentancur e Khedira in mediana, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic in attacco. Rientra invece Caceres, che partirà dalla panchina. Niente difesa a tre per i bianconeri, come confermato dal tecnico in conferenza. Sarà 4-4-2 con Pjanic e Matuidi a centrocampo, Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni. In attacco chance dal 1' per Kean accanto a Cristiano Ronaldo, Spinazzola preferito a De Sciglio.

Mazzarri avrà l'importante assenza dello squalificato Moretti in difesa, che si aggiunge a quella degli infortunati Djidji e Iago Falque, non convocato per un riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Berenguer e Meitè ad agire sulla trequarti a supporto del 'Gallo' Belotti, Lukic al posto di Baselli in mediana.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Ronaldo, Kean.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Meitè; Belotti.