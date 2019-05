Juventus-Torino, Emre Can indisponibile: Allegri passa al 4-4-2, Kean titolare

Emre Can salterà Juventus-Torino per un problema fisico, al suo posto dovrebbe giocare Kean con il passaggio al 4-4-2. Bernardeschi esterno.

Nuovo problema dell'ultima ora per Allegri che stasera contro il non potrà contare neppure su Emre Can, dato tra i titolari alla vigilia nel centrocampo della insieme a Pjanic e Matuidi.

Il tedesco ha accusato un piccolo problema fisico e dunque non verrà rischiato, al suo posto dovrebbe giocare dal 1' Moise Kean che affiancherà Cristiano Ronaldo in un 4-4-2.

I due mediani, gli unici centrocampisti rimasti a disposizione di Allegri, saranno Pjanic e Matuidi mentre Cuadrado e Bernardeschi agiranno da esterni offensivi.

Schieramento titolare in difesa dove da destra a sinistra giocheranno Cancelo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola, con quest'ultimo che sostituirà l'infortunato Alex Sandro.

Dopo il forfait dell'ultima ora di Emre Can salgono addirittura a 9 gli indisponibili della Juventus per il Derby della Mole con Allegri che oltre al tedesco non avrà a disposizione neppure Perin, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Khedira, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic.