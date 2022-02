Juventus-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Torino

Juventus-Torino Data: 18-02-2022

18-02-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Derby della Mole tra Juventus e Torino apre il 26° turno di Serie A.

Dopo il pareggio in extremis acciuffato in quel di Bergamo, la Juve ha confermato, almeno virtualmente, il quarto posto in classifica e ora si prepara a ricevere la visita dei rivali concittadini del Torino, in un Derby che potrebbe dare ulteriore impulso alle ambizioni Champions dei bianconeri, proprio ad una manciata di giorni dal confronto europeo con il Villarreal.

Di fronte, però, ci saranno i granata di Juric, decimi in classifica, ma bramosi di riscattare l'inaspettato tonfo casalingo contro il Venezia. Per Belotti e compagni l'ultimo periodo è stato decisamente complicato, come dimostrato dal solo punto raccolto nelle ultime tre partite.

Il match d'andata, disputato all'Olimpico Grande Torino, si è chiuso 1-0 in favore della Juve grazie al goal decisivo di Manuel Locatelli. L'ultimo Derby giocato in casa della Juve, invece, risale ad una stagione fa, griffato dalla rocambolesca vittoria zebrata: Toro subito avanti con N'Koulou, prima dell'uno-due nel finale di partita targato McKennie e Bonucci.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino si giocherà all'Allianz Stadium di Torino venerdì 18 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV

Il Derby in salsa torinese verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Agli utenti abbonati basterà scaricare l'app dedicata su una moderna smart tv, oppure collegando il proprio apparecchio televisivo ad una console (PlayStation o Xbox), oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

JUVENTUS-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Sempre su DAZN sarà disponibile anche la diretta streaming del match di Torino: ci si potrà collegare al sito ufficiale (con pc o notebook) o scaricare l'app compatibile per i sistemi iOS e Android su smartphone e tablet.

La consueta diretta testuale di GOAL vi racconterà tutte le emozioni del Derby della Mole. Collegandovi al sito ufficiale riceverete aggiornamenti in tempo reale su Juve-Torino: dalle formazioni ufficiali, alla cronaca del match senza dimenticare le parole dei protagonisti dopo il fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo. Con lui in cabina di commento ci sarà Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

La squalifica di Danilo dovrebbe portare al rientro di Cuadrado in qualità di esterno basso nella linea a quattro completata da Bonucci, de Ligt e De Sciglio. A centrocampo torna Zakaria con Locatelli in regia e Rabiot ad orbitare sul centro sinistra. In attacco conferma piena per il tridente: sarà ancora Dybala-Vlahovic-Morata. In porta c'è Szczesny.

Juric perde Praet causa infortunio e così, a sostegno di Sanabria, ci saranno Pobega e Brekalo. In mezzo al campo l'ex Mandragora a braccetto con Lukic mentre Singo e Vojvoda occupano rispettivamente le fasce di destra e sinistra. In difesa Djidji, Bremer e Rodriguez schermano Sirigu.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Sanabria. All Juric.