Juventus-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida il Torino nel Derby della Mole per la 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Derby della Mole fra la di Massimiliano Allegri e il di Walter Mazzarri apre la 35ª giornata di . La Vecchia Signora, che si è assicurata aritmeticamente già da 2 turni l'8° Scudetto di fila, punta a riscattare con una vittoria nella stracittadina le prestazioni non sempre convincenti dell'ultimo periodo, e prova a fare lo sgambetto ai granata, al contrario in grande spolvero e più che mai agguerriti nella lotta Champions dopo l'importante successo sul .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I bianconeri guidano la graduatoria con 88 punti, ben 18 in più del , secondo, mentre i granata sono settimi a quota 56, a pari merito col Milan ma davanti ai rossoneri per i punti negli scontri diretti, e a -3 dal 4° posto. Allegri dovrà ancora fare i conti con le tante assenze: agli indisponibili per infortunio si è aggiunto in settimana anche Rugani. Bonucci e Chiellini giocheranno al centro della difesa, mentre davanti mancheranno Douglas Costa, Dybala e Mandzukic e sarà Cristiano Ronaldo a guidare il tridente.

Mazzarri, dal canto suo, ritrova Baselli e Zaza dopo la squalifica ma ha il problema della sostituzione in difesa di Moretti, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-TORINO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Juventus-Torino DATA 03 febbraio 2019, 20.30 DOVE Allianz Stadium, Torino ARBITRO Daniele Orsato TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino è in programma la sera di venerdì 3 maggio 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il Derby della Mole Juventus-Torino sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, che sarà supportato dal commento tecnico di Beppe Bergomi.

Gli abbonati Sky potranno godersi il Derby della Mole Juventus-Torino anche in diretta collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

JUVENTUS-TORINO IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno anche la possibilità di seguire la stracittadina Juventus-Torino in diretta testuale. Collegandosi sul sito, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, dal pre-gara fino al fischio finale. Una volta concluso il match troveranno inoltre sul portale la cronaca e le pagelle, nonché le dichiarazioni più importante rilasciate a caldo dai due allenatori e dai protagonisti in campo.

Tante assenze per Allegri, che deve fare a meno in difesa anche del centrale Rugani per noie muscolari. La sua assenza si somma a quelle già previste, tutte per infortunio, di Douglas Costa, Dybala e Mandzukic in attacco, di Bentancur e Khedira a centrocampo, di Alex Sandro sulla sinistra e di Perin fra i pali. Inoltre in mattinata è arrivato il forfait di Emre Can per noie muscolari. 4-4-2 obbligato per Allegri: davanti Cristiano Ronaldo guida l'attacco con Kean al suo fianco, con Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni. Mediana confermata con Pjanic e Matuidi. Dietro Bonucci e Chiellini formano la coppia centrale, mentre i terzini sono Cancelo e Spinazzola.

Mazzarri ritrova Baselli a centrocampo e Zaza in attacco dopo la squalifica, ma perde perché sanzionato dal Giudice Sportivo una pedina importante come Moretti in difesa. In attacco nuovamente k.o. Iago Falque per problemi al ginocchio, sulla trequarti confermato Berenguer con Meitè alle spalle del 'Gallo' Belotti. Dentro Lukic in mediana.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Ronaldo, Kean.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Meitè; Belotti.