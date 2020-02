Juventus, titolo in Borsa a picco: -11% in apertura

Il Coronavirus ha inciso negativamente anche sul titolo in Borsa della Juventus: -11% con azioni a 1,0155 euro.

Non solo partite rinviate a data da destinarsi: il Coronavirus sta avendo effetti catastrofici anche a livello economico nel calcio e ne sa qualcosa la , una delle società italiane quotate in Borsa.

Come spiegato da 'Calcio e Finanza', il titolo bianconero ha fatto registrare un preoccupante -11% in apertura che ne ha decretato la sospensione per eccesso di ribasso con azioni pari a 1,0155 euro.

Peraltro la Juventus potrebbe essere costretta a rinunciare al corposo incasso del derby d' contro l' che, a meno di colpi di scena, si dovrebbe giocare a porte chiuse senza il supporto dei tifosi.

Un danno doppio che ha già fatto scattare sui social la protesta del popolo juventino per un provvedimento che rischia di condizionare pesantemente una delle gare più importanti della stagione.

Non è da escludere che i campioni d'Italia chiedano la disputa del match in campo neutro in una delle regioni che non hanno ancora avuto dei casi di Coronavirus entro i loro confini: ipotesi al momento, comunque, di difficile realizzazione.