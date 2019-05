Juventus, tifosi arrabbiati con Conte: petizione per rimuovere la sua stella allo stadio

L'Inter ha da poco ufficializzato l'allontanamento di Luciano Spalletti: attesa la nomina di Antonio Conte come nuovo allenatore nerazzurro, già da giorni a Milano per programmare con la dirigenza il mercato e la stagione che verrà.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Una notizia che non ha trovato gradimento tra la tifoseria della : lì Conte è considerato un simbolo per le gesta da giocatore prima e da allenatore poi, quando riuscì nell'impresa di riportare lo Scudetto a dopo due settimi posti consecutivi.

Sul noto sito 'change.org' è stata lanciata una petizione, probabilmente da un tifoso bianconero, per proporre la rimozione della stella con il nome del tecnico salentino presente all'Allianz Stadium assieme a quelle di altri grandi campioni che fecero la storia del club.

"Andare all' per Conte non è una scelta professionale, una scelta professionale sarebbe andare al , alla , al ... Andare all'Inter significa entrare in una società che ha provato, fortunatamente non riuscendoci, attraverso diversi canali più o meno chiari di ANNIENTARCI e di buttare fango su una storia di cui lo stesso Conte è stato indubbio protagonista... Andare all'Inter non è una scelta professionale, andare all'Inter significherà calpestare in primis la propria dignità...".