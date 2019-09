Juventus, Szczesny scherza: "Sono il miglior portiere della storia"

Dopo aver scalato le gerarchie prima alla e poi alla , Wojciech Szczesny si conferma tra i portieri più affidabili del panorama europeo. Il polacco ha scherzato sulla convivenza avuta con Alisson e con Gigi Buffon.

Intervenuto al portale polacco Przeglad Sportowy, il numero uno bianconero ha ironizzato sulla sua carriera:

Szczesny sottolinea poi l'importanza di avere un compagno di reparto come Buffon in ogni allenamento:

"Un altro anno di insegnamenti da parte di Gigi è un’esperienza incredibile. È una buona cosa sia per me che per la Juve. Non si può comprare la possibilità di allenarsi con lui, parlargli, osservarlo e condividerci idee. Dovrei essere pazzo a non approfittarne".