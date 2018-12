Juventus, Szczesny non si fa problemi: "Vincere 1-0 a me piace"

Il portiere polacco della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato delle vittorie con minimo scarto della sua squadra: "A me piace vincere così".

La Juventus contro la Roma ha vinto la terza partita consecutiva in Serie A con il minimo risultato: 1-0. Il punteggio troppo stretto rispetto alle occasioni create è stato in parte oggetto di alcune critiche. Ma Wojciech Szczesny non la pensa del tutto così.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il portiere polacco, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha rivelato che l'1-0 è il risultato di fatto perfetto per un portiere, vista la rete inviolata.

"L'importante è non prendere un goal e farne uno. È vero che sono tante le partite che vinciamo 1-0. Però secondo me 1-0 è il risultato perfetto nel calcio, io sono il portiere e la cosa più importante è che non prendiamo goal".

Szczesny, che sta vivendo la sua prima stagione da titolare con la maglia della Juventus, ha già collezionato 7 'clean sheet' in Serie A in 14 presenze, a fronte di soli 8 goal incassati.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex Roma e Arsenal ha parlato anche del modo di giocare e di pensare della sua squadra tra difesa e attacco: la prima cosa è non subire, perché con il talento in avanti qualcosa si risolve sempre.

"Davanti abbiamo dei giocatori come Cristiano, come Mandzukic, come Dybala che qualcosa in zona goal creano. Quindi se noi rimaniamo compatti dietro e non prendiamo gol molto spesso vinciamo le partite".

I numeri gli danno ragione: nelle ultime 6 partite la Juventus non ha mai incassato un goal, ha vinto tutte le partite e segnato 11 reti. A giudicare dai risultati è difficile dare torto al portiere bianconero, che si gode una difesa rocciosa e una delle squadre più forti d'Europa.