Juventus sulle condizioni di Cuadrado: "Al momento niente operazione"

Comunicato Juventus sulle condizioni di Cuadrado: "Al momento non ci sono indicazioni per poter procedere chirurgicamente".

La Juventus si sta preparando per la sfida di Bergamo contro l'Atalanta. Al contempo per la società bianconera arrivano buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda le condizioni fisiche del colombiano Juan Cuadrado, attualmente ai box.

Il comunicato emesso dalla Vecchia Signora, in parte anticipato da Allegri in conferenza stampa, parla di operazione al ginocchio quasi sicuramente scongiurata.

"Cuadrado sta proseguendo la terapia conservativa con qualche miglioramento. Al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente".

Cuadrado, che si è procurato questo infortunio nel corso del match di Champions League contro lo Young Boys, nella stagione in corso ha fino a questo momento collezionato 16 presenze ed un goal.