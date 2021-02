Juventus, stop di 20 giorni per Bonucci: obiettivo Lazio o il ritorno contro il Porto

Secondo 'Tuttosport', lo stop di Leonardo Bonucci durerà circa 20 giorni. Potrebbe tornare con la Lazio o al ritorno contro il Porto.

Leonardo Bonucci, come annunciato ieri da Andrea Pirlo in conferenza stampa, non sarà della partita contro il Porto. Un problema alla coscia accusato in allenamento, che tiene un po' in ansia la Juventus, visto il momento di fuoco della stagione.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', lo stop potrebbe essere di circa 20 giorni: saluterebbe gli incontri di campionato contro Crotone, Verona e Spezia. A quel punto l’obiettivo sarebbe quello di rientrare tra la Lazio (6 marzo) e l’ottavo di ritorno contro il Porto (9 marzo).

Se ne saprà tuttavia di più al rientro in Italia dalla trasferta di Champions (visto che comunque il difensore ha voluto seguire la squadra in Portogallo), quando effettuerà gli esami al J Medical e capirà la gravità del problema alla coscia.

Per fortuna di Andrea Pirlo e della Juventus, attualmente la coperta è abbastanza lunga in difesa nel pacchetto centrale, con il recupero totale di Chiellini e lo stato di grazia di De Ligt e Demiral.