Juventus, campionato finito per Douglas Costa: lesione all'adduttore

Douglas Costa finisce anzitempo il suo campionato: lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore, tra 15 giorni sarà rivalutato.

Continuano i problemi fisici per Douglas Costa, che non sembra avere proprio pace. Il calciatore brasiliano della finisce qui il suo campionato, ed è in forte dubbio per la che vedrà impegnata la Vecchia Signora.

"Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato".

Questo il comunicato ufficiale della Juventus, che informa sulle sue condizioni. Salta quindi il finale di campionato, con le tre partite contro , e .

Per la Champions League invece i tempi sono più dubbi: molto difficile la sua presenza per la sfida del 7 agosto contro il . Se la Juventus dovesse passare il turno, potrebbe saltare in corsa ed essere disponibile, ma tutto dipenderà dall'evoluzione della sua condizione.