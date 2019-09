Juventus-SPAL, Sarri lancia la coppia formata da Ronaldo e Dybala

Sesta giornata di Serie A alle porte: una Juventus con alcuni problemi in difesa affronta la SPAL. Altra chance per Buffon, che si prende la porta.

La vuole mettere in cascina altri tre punti in campionato, prima di dedicarsi nuovamente alla . Anche perché la squadra di Maurizio Sarri punta ad azzerare il distacco con l' . Oggi alle 15 all'Allianz Stadium arriva la .

La squadra di Semplici non passa sicuramente un buon momento di forma e, con un'altra sconfitta, la classifica assumerebbe dei contorni davvero preoccupanti. Certo è che alla SPAL non si chiede di fare punti a in casa della Juventus, per puntare all'obiettivo salvezza.

L'impresa però potrà essere tentata sulla base di qualche difficoltà numerica della Juventus. Maurizio Sarri non ha a disposizione terzini sinistri e dovrà schierare Blaise Matuidi in quella zona di campo. Sulla fascia opposta, invece, c'è solo Juan Cuadrado arruolabile (che certamente non è un classico terzino).

Buffon però guiderà da dietro la linea difensiva, mettendo ancora Szczesny in panchina a riposo in vista della Champions. Nuova chance per Rabiot a metà campo, dopo la brutta prestazione contro il .

In attacco invece Sarri va per l'esclusione eccellente, quella di Gonzalo Higuain. Ci sarà una coppia inedita nel 4-3-1-2: Paulo Dybala affiancherà Cristiano Ronaldo. I due devono ancora trovare la giusta affinità in campo e questa sarà l'occasione giusta.

Dall'altra parte del campo Semplici deve fare i conti con assenze pesanti come Kurtic, Di Francesco e D'Alessandro. L'idea è quella di puntare su una coppia d'attacco 'pesante', che può mettere in difficoltà la Juventus anche sui calci piazzati: Paloschi parte in vantaggio su Floccari per affiancare Petagna.

Le fasce saranno occupate da Sala a destra e Reca a sinistra, mentre in difesa va verso il forfait Felipe, con Tomovic candidato a prendere il suo posto nel centro-sinistra.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Paloschi, Petagna.