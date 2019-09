Juventus-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida la SPAL nel primo anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri prosegue il suo inseguimento alla capolista e sfida la di Leonardo Semplici nel primo anticipo della 6ª giornata di . I bianconeri sono secondi in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio, mentre i ferraresi si trovano in fondo alla graduatoria con 3 punti, a pari merito con la , e hanno ottenuto una vittoria e 4 sconfitte nelle prime 5 gare.

Finora gli emiliani non hanno mai battuto in trasferta la Vecchia Signora: fra le due squadre sono 18 i precedenti in Serie A in casa dei piemontesi, con 13 vittorie di questi ultimi e 5 pareggi.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri con 2 reti, mentre sempre con 2 goal gli attaccanti Andrea Petagna e Federico Di Francesco sono i giocatori più prolifici degli estensi. La punta della SPAL, Sergio Floccari, ha segnato i suoi primi 2 goal in Serie A proprio contro la Juventus quando giocava nel Messina, ed è andato a segno contro i piemontesi anche nell'ultima sfida della scorsa stagione.

La squadra di Sarri è reduce dal successo per 2-1 in trasferta al Rigamonti sul , mentre quella di Semplici nell'ultimo turno è uscita sconfitta per 3-1 nello scontro salvezza contro il . In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-SPAL

L'anticipo Juventus-SPAL si disputerà il pomeriggio di sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il confronto, che sarà diretto dal signor Marco Piccinini di Forlì, sarà il 37° in Serie A fra le due formazioni.

Juventus-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, con la telecronaca di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Juventus-SPAL anche in diretta sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con la pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare l'evento.

Per tutti c'è inoltre anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che trasmette il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare a chi sottoscrive uno dei pacchetti offerti.

Sarri punterà ancora sul 4-3-1-2 e dovrà far fronte all'emergenza sulla fascia mancina, visto che per infortunio oltre a De Sciglio mancherà anche Alex Sandro, volato in a causa di un lutto. Out a destra anche Danilo per infortunio. Davanti a Buffon, che farà rifiatare Szczesny, gli esterni bassi saranno dunque Cuadrado e Matuidi, con De Ligt confermato al centro accanto a Bonucci. A centrocampo Pjanic farà il regista, con Khedira e Rabiot in vantaggio su Bentancur e Bernardeschi come mezzali. Davanti Cristiano Ronaldo è recuperato e giocherà regolarmente dal 1' accanto a Dybala, preferito a Higuain. A loro supporto ci sarà nuovamente Ramsey sulla trequarti.

Situazione di difficoltà anche per Semplici a centrocampo: k.o. contemporaneamente Di Francesco, Valoti e Kurtic. Sulla corsia di destra dovrebbe agire Sala, mentre a sinistra giocherà Reca. In regia sarà inserito Valdifiori, con Murgia e Missiroli mezzali. Davanti Paloschi potrebbe rivedersi e fare coppia con il bomber Petagna, mentre Cionek, Vicari e Tomovic comporranno la linea difensiva a tre.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Paloschi, Petagna.