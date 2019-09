Juventus-SPAL, i convocati di Sarri: il giovane Beruatto tra i venti

La Juventus ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la sfida con la SPAL. Molte le defezioni, chiamato Beruatto dell’U23.

Seconda in classifica con 13 punti messi in cascina nelle prime cinque uscite di campionato, la scenderà in campo sabato pomeriggio contro la con l’obiettivo di ottenere quel risultato che le consenta di restare nella scia o superare la capolista .

Per la sfida in programma alle 15 allo Stadium che aprirà ufficialmente la sesta giornata di , Maurizio Sarri dovrà fare i conti con diverse defezioni soprattutto nel reparto difensivo. Non rientrano infatti nella lista dei 20 giocatori convocati elementi come Danilo, De Sciglio ed Alex Sandro, il che vuol dire che di fatto le opzioni di scelta sugli esterni sono ridotte all’osso.

Per tale motivo, il tecnico bianconero ha convocato anche Pietro Beruatto, terzino sinistro classe 1998 che in questo inizio di stagione ha totalizzato 8 presenze tra Serie C e Coppa di Serie C con la maglia della Juventus U23.

Non convocati per la gara con la SPAL, oltre a Perin, Chiellini e Pjaca, anche Douglas Costa e Mandzukic, mentre torna regolarmente a disposizione, come ampiamente annunciato, Cristiano Ronaldo.

Ecco la lista dei giocatori convocati da Sarri per Juventus-SPAL:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Bonucci, Rugani, Demiral, Beruatto

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi