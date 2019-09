Juventus-SPAL 2-0: Pjanic e Ronaldo illuminano lo Stadium

La Juventus supera per 2-0 la SPAL allo Stadium e vola momentaneamente al primo posto in classifica: decisive le reti di Pjanic e Cristiano Ronaldo.

Pensiero ardito: pensare che questa avrebbe potuto fare risultato all’Allianz Stadium. Troppo divario tecnico, troppi indisponibili tra le fila dei ferraresi. Eppure, la impiega un intero tempo per sbrogliare la pratica, mettendo un po’ di sana pressione sulla capolista impegnata in serata contro la .

Tutto molto semplice che la Signora, con Gianluigi Buffon – spettatore non pagante – a siglare un nuovo record: 903 presenze in una squadra di club, sorpassato Paolo Maldini, con sempre nel mirino l’ex capitano rossonero per quanto concerne il primato con più presenze in serie A.

Sarri, forte dell’ottima risposta ottenuta a , ripropone nuovamente il 4-3-1-2. Buffon in porta, Matuidi terzino sinistro e Ramsey trequartista ad agire alle spalle di Ronaldo e Dybala.

Semplici risponde con il solito 3-5-2, ma deve fare i conti con una sfilza di giocatori out: Felipe, Kurtic, Valoti e Di Francesco sommati ai lungodegenti Fares e D’Alessandro. In avanti il tandem composto da Moncini e Petagna.

La prima conclusione della partita, dagli sviluppi di un corner, è degli ospiti con Reca. Tentativo, però, che si spegne flebilmente a lato. Risponde la con un destro di Ronaldo. E, poco dopo, è Khedira di testa a spaventare la difesa ospite.

Dybala, di sinistro, trova la manona di Berisha. Ma il portiere albanese è super negli attimi finali del primo tempo a salvare su un colpo di testa ravvicinato di Ramsey. Pjanic è in forma e, dopo il goal rifilato al Brescia, ne trova un altro di pregevole fattura.

Nella ripresa, è ancora Berisha a salire in cattedra: negando a Khedira la gioia personale. Entra Emre Can, che non faceva il suo ingresso dalla sfida contro il .

L’ex portiere dell’ chiude la porta anche a Dybala e CR7, a testimonianza di un grandissimo pomeriggio. Dopo una serie di tentativi, l’alieno portoghese va in goal: sfruttando in gioco aereo un cross delizioso di Dybala.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SPAL 2-0

MARCATORI: 45’ Pjanic, 78’ Ronaldo

JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon 6; Cuadrado 6.5, Bonucci 6.5, De Ligt 7, Matuidi 6.5; Khedira 6 (61’ Emre Can 6), Pjanic 7.5, Rabiot 6 (77’ Bentancur s.v.); Ramsey 6.5 (65’ Bernardeschi 6), Dybala 7, Ronaldo 7. Allenatore: Sarri

SPAL (3-5-2) Berisha 8; Tomovic 5.5, Vicari 6, Igor 5.5; Sala 5.5 (72’ Jankovic s.v.), Murgia 5.5 (58’ Strefezza 6), Valdifiori 5, Missiroli 6, Reca 5.5; Moncini 5 (76’ Paloschi s.v.), Petagna 6.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: (J) Khedira, (S) Igor, Petagna (S), Emre Can (J)

Espulsi: -