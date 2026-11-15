Juventus, slitta il rientro di Yildiz: torna nel 2027? Cosa filtra sulle sue condizioni

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Il rientro in campo di Kenan Yildiz potrebbe slittare: il fantasista turco sta recuperando dopo l'operazione al piede, ma l'ipotesi che possa essere a disposizione per la sfida con il Monza del 14 dicembre appare, al momento, molto ottimistica secondo quanto riportato da La Stampa.

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Kenan Yildiz a inizio settimana aveva dato un appuntamento chiaro ai tifosi della Juventus: "Torno a dicembre". Per vedere in campo il classe 2005 i bianconeri però potrebbero dover aspettare il 2027 per rivederlo vestire la sua maglia numero 10, secondo quanto scrive La Stampa. La tabella del recupero dall'operazione del 31 agosto scorso infatti ha avuto qualche intoppo e la Juventus vuole andarci cauta, per poi averlo al meglio nella seconda parte della stagione.

ROMA A RISCHIO - Ci sarebbero due versioni sul possibile rientro di Yildiz: quella ottimistica che porta al ritorno contro il Monza nella partita prevista per il 14 dicembre, mentre c'è chi si potrebbe dire soddisfatto se tornasse la settimana successiva contro la Roma, prima della sosta. Anche la partita con i giallorossi però sembra a rischio e il ritorno in campo del numero 10 turco potrebbe avvenire a inizio gennaio, quando i bianconeri saranno chiamati ad affrontare Bologna, Torino e Inter tra il 3 e il 10 gennaio.

RECUPERO A RILENTO - Serve tempo. Dopo l'intervento di osteosintesi della frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro del 31 agosto sembravano necessari tre mesi per rientrare, ma il recupero ha richiesto più tempo del previsto. Yildiz è stato a lungo costretto alle stampelle, tornando a lavorare in modo stabile nel centro sportivo bianconero solo da una decina di giorni. Il percorso di riatletizzazione è cominciato e piano piano tornerà ad allenarsi con il gruppo, ma per il suo rientro ci vorrà almeno un mese. Nella speranza, per la Juventus, che questo avvenga prima del 2027.