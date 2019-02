Juventus, Simeone chiede scusa: "Ho espresso male quello che sentivo"

Nell'occhio del ciclone per l'esultanza con tanto di attributi, Simeone ha fatto mea culpa in conferenza: "Non era rivolta alla Juventus".

Che l'Atletico Madrid sia una delle squadre più forti del decennio, sicuramente tra le top cinque, è indubbio. Ed è indubbio anche che la squadra di Simeone, come il suo mister, abbia gli attributi. Per rimarcarlo, però, l'allenatore dei Colchoneros ha voluto mostrarlo fisicamente, con una metafora che ha spaccato in due i tifosi.

Dopo il 2-0 rimediato dalla Juventus nell'andata degli ottavi di Champions, si parla di tre cose. Del gesto di Simeone, del gesto di Cristiano Ronaldo, delle decisioni di Allegri. Del risultato meno, ma sul web va così. Intanto però, in attesa del ritorno e del desiderio di rivalsa bianconero, il tecnico dell'Atletico ha chiesto scusa.

Simeone aveva già fatto capire nel post gara del Wanda Metropolitano il perchè del suo gesto, che in molti continunano però a giudicare come anti-Juventus o comunque anti-calcio. Per questo motivo, in conferenza stampa pre-Villarreal, l'ex tecnico del Catania ha voluto rimarcare il suo pensiero:

"Voglio chiedere scusa ancora una volta per quel gesto che ho fatto durante la partita alle persone che si sono sentite offese. Ho chiaramente espresso male quello che sentivo per i miei giocatori e in nessun modo era rivolto alla Juventus".

L'esultanza di Simeone si è ovviamente tramutata immediatamente in aggressivo meme sul web, utilizzato per descrivere le più svariate cose, ma principalmente divenuto virale tra i canali dei tifosi dell'Inter, che vedono nell'allenatore argentino il grande idolo da aspettare eternamente per la panchina nerazzurra.

Tra l'altro, come evidenziato dallo stesso Simeone, quando giocava in Serie A, alla Lazio, si era già lasciato andare alla dimostrazione di attributi contro il Bologna, anche in quel caso verso i propri tifosi e non contro la curva del club emiliano.

Pian piano, pressato dall'opinione pubblica e probabilmente dal club, Simeone ha raffreddato le sue dichiarazioni riguardo il gesto del Wanda Metropolitano. Consapevole che per tenere alta la concentrazione e le possibilità, alte, di qualificarsi ai quarti di Champions, servirà pensare solamente al match dello Stadium, e non a tutta la mitologia attorno ad esso.