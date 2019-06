Juventus, si spegne l'effetto Guardiola: titolo in calo in Borsa

Avvio di seduta in calo per il titolo della Juventus, che aveva beneficiato nei giorni scorsi delle voci su Guardiola. L'approdo di Sarri è vicino.

Vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni di come il titolo della in Borsa abbia beneficiato delle voci di un Pep Guardiola vicino alla panchina bianconera.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Oggi invece c'è un netto cambiamento di rotta, dovuto probabilmente allo spegnersi di quello che possiamo definire "effetto" Guardiola, visto che tutti sembrano essersi convinti che lo spagnolo resti alla guida del anche il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', c'è stato un avvio di seduta in calo per il titolo della Juventus in Borsa. Le azioni del club bianconero cedono il 2,48% a 1,494 euro, in un mercato che cede lo 0,33%.

Da capire come risponderà il titolo della Juventus nei prossimi giorni se, come sembra, Maurizo Sarri approderà sulla panchina della Juventus.