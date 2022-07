Juventus, si ferma Pogba: ha interrotto l'allenamento zoppicando

Problema a un ginocchio per Paul Pogba, uscito dal campo con l'aiuto dello staff di Allegri: non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave.

Subito in palla nei 45 minuti disputati contro il Chivas nella prima amichevole precampionato, vinta dalla Juventus per 2-0, Paul Pogba è stato immediatamente costretto a fermarsi: il centrocampista francese ha interrotto l'allenamento andato in scena nel pomeriggio californiano, accendendo un piccolo campanello d'allarme.

Pogba è uscito zoppicando dal campo della Loyola Marymouth University, dove la Juventus ha iniziato ad allenarsi in questi giorni, aiutato anche da alcuni componenti dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', in ogni caso, non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave: nelle prossime ore l'ex Manchester United verrà valutato dai medici bianconeri, anche se non sono in programma esami approfonditi.

La sensazione, in attesa di conferme da parte dello staff sanitario, è che per Pogba si sia trattato di un fastidio al ginocchio destro. Apparentemente nulla di così grave da far scattare l'allarme: un piccolo intoppo che, però, potrebbe costringere il calciatore a fermarsi per un paio di giorni, senza svolgere sedute assieme al resto del gruppo di Allegri.

L'idea della Juventus, del resto, è quella di non rischiare nulla, considerando anche che tra meno di un mese è in programma la prima giornata di Serie A. ll francese potrebbe dunque saltare il big match contro il Barcellona, in programma nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio.

Che l'umore di Pogba sia dei migliori, nonostante il problema fisico rimediato nelle scorse ore, è inoltre confermato dal rito di iniziazione a cui il francese si è successivamente dovuto sottoporre di fronte ai compagni di squadra: la classica esibizione canora che tocca ai nuovi acquisti, testimoniata anche dagli account social della Juventus.

Notte di canzoni per i nuovi arrivati qui a Los Angeles 🎙



Si esibiscono @paulpogba, Angel Di Maria, Bremer, Federico Gatti e Nicolò Rovella🎶 pic.twitter.com/Vjvk2kAlih — JuventusFC (@juventusfc) July 24, 2022

Assieme a Pogba, si sono esibiti anche gli altri volti nuovi arrivati a Torino in queste settimane: Angel Di Maria, Bremer, Nicolò Rovella e Federico Gatti. Sorriso sulle labbra, movimenti del corpo ad accompagnare le parole e una battuta di Mattia Perin: "Allora sta bene il ginocchio!".