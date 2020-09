Juventus, si ferma Cristiano Ronaldo: infezione al piede, rischia la Nations League

Infezione al piede per Cristiano Ronaldo, che si sta curando con un antibiotico: il giocatore della Juve al momento rischia solo la Nations League.

Imprevisto per Cristiano Ronaldo durante la preparazione per la doppia sfida di con il : il fuoriclasse della si è fermato a causa di un'infezione al piede destro, che sarà curata con un antibiotico.

La notizia è stata data direttamente dalla federazione portoghese, ma per CR7 al momento è a rischio soltanto il doppio impegno di Nations League contro e . Il capitano proverà comunque a stringere i denti per un recupero in extremis, senza però forzare i tempi tenendo conto anche dell'imminente inizio della nuova stagione.

Ronaldo non ha preso parte alla seduta di allenamento e si sta curando con un antibiotico: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Nulla di grave dunque per il campione ex Real, che il 20 settembre sarà impegnato con la sua Juventus in casa contro la nella prima giornata di .