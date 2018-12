Juventus, si ferma ancora Bernardeschi: risentimento muscolare alla coscia

Federico Bernardeschi ha accusato un risentimento alla coscia: la Juventus comunica che le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

Dopo un inizio di stagione da sogno, Federico Bernardeschi si ferma ancora. L'ex Fiorentina ha accusato un problema muscolare dopo Juventus-Roma, partita in cui non è stato protagonista.

Il 24enne della Juventus nel lavoro in palestra post-partita ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. A riportarlo è la Juventus sul proprio sito.

Si conferma quindi il momento difficile a livello fisico per l'italiano, che già a fine novembre era stato vittima di un problema agli adduttori.

Come riportato nel comunicato, l'ex Fiorentina verrà monitorato giorno per giorno. Sembra comunque difficile pensare a un suo impiego a Bergamo contro l'Atalanta, match in programma il 26 dicembre alle ore 15.00.

Il successivo impegno della Juventus sarà tre giorni dopo, in casa con la Sampdoria.

L'ultima presenza da titolare di Bernardeschi con la Juventus in Serie A è datata 27 ottobre, nella trasferta di Empoli. In Champions League ha invece disputato l'intera partita contro lo Young Boys il 12 dicembre.

