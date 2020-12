Juventus, serata da dimenticare: problema muscolare per De Ligt

Problema muscolare per De Ligt: il difensore olandese si è fermato nel finale di Juventus-Fiorentina ed è stato costretto al cambio.

Una giornata totalmente da dimenticare per la di Pirlo, che dopo aver appreso la notizia di dover rigiocare il match contro il crolla sotto i colpi della allo Stadium. I bianconeri hanno poi perso per infortunio anche De Ligt proprio nel finale di gara.

Il difensore olandese si è fermato prima del fischio finale a causa di un problema muscolare alla coscia ed è stato subito accompagnato in tribuna. Piove sul bagnato per Andrea Pirlo, che perde il suo pilastro difensivo in un momento delicato della sua stagione.

Soltanto gli esami strumentali sapranno quantificare i tempi di recupero per l'ex giocatore dell' , che sarà comunque aiutato dalla breve pausa per le festività. Ennesimo infortunio per un giocatore che continua a dover interrompere le proprie prestazioni da quando veste la maglia della Vecchia Signora.