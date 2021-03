Non c'è Juventus senza Ronaldo: titolare da 15 partite consecutive

Secondo per utilizzo in campo: soltanto Danilo ha giocato più di lui in stagione. Contro lo Spezia farà 16 di fila, il più continuo in bianconero.

Più che mai fondamentale per stare a galla. Cristiano Ronaldo è l'insostituibile della Juventus. Non solo per la caratura e il contributo concreto che garantisce alla squadra di Andrea Pirlo, ma anche perché è stato il più continuo di tutti a livello fisico. Mai un infortunio, finora.

Questa sera contro lo Spezia, salvo clamorose sorprese dell'ultimo minuto, il portoghese giocherà la 16esima partita consecutiva in Serie A. Nessun altro nella rosa della Juventus ha all'attivo una striscia di presenze consecutive così lunga.

Soltanto due volte negli ultimi cinque anni, da quando CR7 'dosa' le sue energie pre Champions, il portoghese ha giocato più gare in fila, una volta a Madrid nell'inverno 2017/18 e poi nel 2019, quando già vestiva la maglia della Juventus.

Il portoghese, capocannoniere della Serie A con 19 goal, ha riposato per l'ultima volta sul campo del Benevento, per scelta tecnica. Unica volta in cui Pirlo si è potuto concedere il lusso di rinunciare a lui, se si escludono le gare contro Crotone e Verona saltate a causa del Covid-19 nel girone d'andata, più la panchina con lo Spezia al rientro.

Per il resto, CR7 è sempre stato presente. Ha saltato giusto qualche minuto nel finale con la Lazio e con il Parma. Stop. Per minutaggio è il secondo, ha superato Bonucci che è fermo da un paio di settimane ed è dietro soltanto Danilo, il più utilizzato di tutta la rosa sia in Serie A sia in assoluto.

Soltanto tre partite saltate su 23, 20 presenze complessive, soltanto una meno di Danilo, Bentancur e Kulusevski, in testa con 21 gettoni in Serie A. Nelle tre partite in cui è mancato CR7, sono arrivati tre pareggi per 1-1 contro squadre sulla carta tecnicamente meno dotate.

Da 15 partite consecutive, CR7 gioca titolare con i bianconeri. Dal 28 novembre e dalla pausa contro il Benevento, CR7 in campionato c'è sempre stato. E difficilmente Pirlo ci rinuncerà nelle prossime settimane, vista l'insostituibilità. Non solo in termini numerici.