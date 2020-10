La Juventus senza Ronaldo: a Crotone Kulusevski con Morata, esordio per Chiesa

L’assenza di Cristiano Ronaldo, unita ai tanti infortuni, complica i piani della Juventus in vista del Crotone. Chiesa verso l'esordio in bianconero.

Se non è un rebus, poco ci manca. Quella che sabato sera tornerà in campo per la ripresa del campionato, sarà una chiamata a fare i conti con diverse assenze. La più importante di tutte sarà ovviamente quella di Cristiano Ronaldo , che a non ci sarà poiché positivo al Covid-19 , ma sono molte altre le situazioni che costringeranno Andrea Pirlo a più di una riflessione.

Il tecnico bianconero dovrà certamente rinunciare anche a De Ligt , Alex Sandro e Ramsey (ha riportato un infortunio in Nazionale), mentre Dybala negli ultimi giorni è stato alle prese con una gastroenterite che gli ha negato la possibilità di giocare contro e e dovrà inoltre sobbarcarsi un volo transcontinentale.

In vista di Crotone, salvo problemi dell’ultima ora, la difesa sembra l’unico reparto scolpito. Davanti a Szczesny (ma non è esclusa la possibilità che giochi Buffon dal 1’) agirà un trio composto da Danilo, Bonucci e Chiellini.

La defezione di Ronaldo e le non perfette condizioni di Dybala, potrebbero indurre Pirlo a rinunciare ai tre giocatori offensivi in attacco e si potrebbe quindi passare ad un 3-5-2 che a centrocampo prevederebbe il nuovo arrivato Chiesa a tutta fascia sulla destra, con Cuadrado dirottato su quella opposta, mentre in mediana agirebbero Arthur, McKennie e Bentancur. Qualora fosse questo lo schema adottato, in attacco ci sarebbe Kulusevski a supporto di Morata .

Una variabile importante potrebbe però essere rappresentata da Federico Bernardeschi . Fermo da diverse settimane, da qualche giorno è tornato ad allenarsi a pieno regime con la squadra ed un suo inserimento nell’undici titolare potrebbe voler dire schierare i tre giocatori offensivi in avanti (cosa che Pirlo ha sempre fatto sin qui).

La prima alternativa al 3-5-2 potrebbe quindi essere un 3-4-1-2 , che prevederebbe l’ex viola in veste di trequartista alle spalle di Morata e Kulusevski, ma c’è anche un’altra opzione che rappresenta la pista forse meno percorribile: un 3-4-3 estremamente offensivo.

In questo caso, Cuadrado tornerebbe a destra, Bernardeschi sarebbe chiamato a coprire l’out di sinistra e in avanti toccherebbe ad un tridente con Morata perno centrale e Kulusevski e Chiesa a suo supporto.

In tutto questo, resta il dubbio legato alla presenza di Rabiot . Il centrocampista francese deve scontare la squalifica a seguito dell’espulsione rimediata all’Olimpico contro la contro la Roma. Qualora il Giudice Sportivo decreti la vittoria a tavolino della Juventus contro il , il turno di stop sarebbe da considerarsi già scontato e quindi rientrerebbe tra gli abili ed arruolati per Crotone. In caso contrario sarebbe invece costretto a restare fuori.