Juventus, senti Buffon: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Cristiano Ronaldo"

Gianluigi Buffon è tornato a parlare del suo addio alla Juventus prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Penso di aver giocato con i migliori".

Giocare alla Juventus insieme a Cristiano Ronaldo. Sarebbe potuta essere una storia da raccontare a figli e nipoti, così non è stato. Gianluigi Buffon in squadre piene di campioni ci ha passato un'intera carriera, eppure un pensiero a quell'addio alla Vecchia Signora poco prima dell'arrivo del portoghese è qualcosa di presente nella mente del portiere italiano.

Un pensiero che non rappresenta però un rimpianto. Buffon al Paris Saint-Germain infatti è felice e anche in Francia ha trovato giovani campioni come Neymar e Mbappe. Due fattori determinanti nella sua scelta di trasferirsi a Parigi, come lo stesso giocatore ha ammesso in un'intervista a 'Esporte Interativo'.

"Nella mia carriera mi è sempre piaciuto giocare con i calciatori migliori. Penso di aver giocato con i calciatori migliori, anche se è chiaro che non puoi giocare con tutti, altrimenti dovresti cambiare squadra ogni anno. Sicuramente mi sarebbe piaciuto giocare anche con Ronaldo ma devo dire che uno dei motivi per cui ho continuato a giocare è che mi ha chiamato il Paris Saint-Germain. Il club ha infatti degli obiettivi importanti e qui giocano Neymar e Mbappe che, devo dire, sono due motivi importanti per aver fatto questa scelta". L'articolo prosegue qui sotto

Spostando l'attenzione proprio sul Brasile del compagno Neymar, Buffon ha poi rivelato quali sono le squadre tifate in famiglia.