Juventus in affanno, Sconcerti: “Senza gioco, De Ligt si è salvato picchiando”

Mario Sconcerti commenta le partenze in campionato di Juventus e Inter: “Calendario ottimo per i nerazzurri, ma la classifica è giusta”.

La terza giornata di campionato è ben lontana dall’essersi chiusa, ma gli anticipi del sabato hanno già regalato diverse notizie importanti. Se l’ continua la sua marcia e contro l’ inanella la terza vittoria consecutiva, la a Firenze è incappata in un pareggio figlio di una prestazione estremamente deludente.

Le due compagini si apprestano quindi a vivere giornate con umori contrapposti e Mario Sconcerti, in un articolo di approfondimento per ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato del momento che stanno vivendo i campioni d’ .

“La vera notizia è la confusione confermata della che a Firenze paga punti duri. Se nelle prime due giornate la Juve è andata a sprazzi, a Firenze non è mai arrivata. Ha avuto anche la sfortuna di veder uscire prima Douglas Costa, il suo miglior giocatore adesso, poi Pjanic e Danilo, ma non ha avuto mai una traccia di gioco né ricordando Allegri né pensando a Sarri. La ha tenuto la partita per velocità e forza fisica, qualcosa di francamente inaspettato per l’insistenza con cui è avvenuto”.

A Firenze sono stati molto coloro che hanno giocato al di sotto della sufficienza e anche De Ligt non ha impressionato.

“Questa non è la Juve di nessuno, solo una squadra inespressa e diversa, un po’ perduta nella sua meccanica consumata. Non si sono visti né Ronaldo né Higuain, Bernardeschi sembra la statua di se stesso, De Ligt si è salvato picchiando come un Ceccherini qualunque. C’è un vuoto in questa squadra che non è tecnico. Si sono spente le differenze, come dentro a un linguaggio incomprensibile, e nel dubbio tutti fanno solo il banale, si aspetta che la partita si ritrovi da sola. Non c’è fatica, c’è soprattutto noia. Un problema molto più serio della prospettiva tecnica perché non basta un allenamento per cambiarlo. C’è un abisso tra la Juve e Sarri che disperde tutto, anche i vecchi insegnamenti degli altri”.

Il noto giornalista ha analizzato anche la situazione dell’Inter, sottolineando come l’exploit degli uomini di Conte sia in parte figlio anche di un calendario non propriamente proibitivo.