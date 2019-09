Juventus, schermo Khedira: 6 goal subiti quando è uscito dal campo

Tre goal subiti contro il Napoli e due contro l'Atletico Madrid: tutti subiti dalla Juventus dopo che Sami Khedira aveva lasciato il campo.

Per gran parte dell'estate è stato sull'orlo di dire addio alla , ma Sami Khedira si conferma elemento di grande affidabilità in questo avvio di stagione. Un curioso dato evidenzia l'equilibrio che il centrocampista tedesco fornisce ancora una volta alla propria retroguardia.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tutti i goal presi dalla squadra di Sarri in queste prime uscite sono infatti arrivati dopo la sua uscita dal campo. Durante Juventus- Khedira aveva lasciato il campo dopo un'ora di gioco, poco prima della rocambolesca rimonta azzurra, poi resa vana dall'autorete di Koulibaly.

Stesso copione nella prima giornata di sul campo dell': il centrocampista tedesco ha lasciato il campo dopo il raddoppio bianconero, poco dopo è arrivata la rete di Savic che ha spianato la strada ai Colchoneros, prima del pareggio finale di Herrera.

Semplice coincidenza o un prezioso indizio tattico per mister Sarri? Sicuramente la Vecchia Signora ha palesato qualche lacuna difensiva di troppo sui calci piazzati, ma con Khedira in campo Ronaldo e compagni non hanno ancora subito reti.