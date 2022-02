Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni: Vlahovic dalla panchina

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Dopo il successo in campionato, la Juventus è attesa dal secondo appuntamento stagionale in Coppa Italia. Se negli ottavi i bianconeri hanno eliminato la Sampdoria, l'avversaria dei quarti è il Sassuolo.

Allegri pensa un sensibile turnover, con Perin tra i pali e la possibilità di inserire Kaio Jorge vicino a Cuadrado e Morata nella linea offensiva a tre. In difesa la linea a quattro dovrebbe essere composta da Bonucci e De Ligt centrali, De Sciglio e Pellegrini sulle fasce.

Pochi dubbi in attacco per Dionisi, che manderà certamente Scamacca e Raspadori in attacco vista la squalifica di entrambi in vista della sfida contro la Roma in campionato. Insieme a loro, confermato Domenico Berardi. Henrique e Frattesi compongono le due mezz'ali ai lati di Lopez, mentre a sostegno sulle fasce andranno Muldur e Kyriakopoulos.