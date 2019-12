Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Ronaldo e Alex Sandro dal 1'

Maurizio Sarri cambia il centrocampo e torna a contare su Alex Sandro in difesa. In attacco c'è Ronaldo. In porta c'è Turati nel Sassuolo.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo.

La cerca la vittoria contro il , sotto il diluvio di , per mettere pressione all' . La squadra neroverde arriva allo Stadium in situazione di emergenza.

Maurizio Sarri azzera il turnover in difesa, puntando ancora su Bonucci e De Ligt in difesa. C'è anche il ritorno di Alex Sandro dopo l'infortunio. A centrocampo c'è il vero turnover per questa giornata, con Bentancur ed Emre Can al fianco di Pjanic. Dybala come annunciato va in panchina, ci sono Ronaldo e Higuain.

Nel Sassuolo sono indisponibili, o a mezzo servizio, Consigli e Pegolo. In porta giocherà Turati, classe 2001. De Zerbi poi trasforma il resto della sua squadra in un 4-2-3-1, con Magnanelli e Locatelli davanti la difesa. Djuricic e Boga le ali che accompagnano Caputo.