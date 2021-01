Juventus-Sassuolo, i convocati: Morata a disposizione di Pirlo

Lo spagnolo fa parte della lista dei convocati per il posticipo dell'Allianz Stadium: contro i neroverdi partirà comunque dalla panchina.

Andrea Pirlo ieri lo aveva anticipato: "Si è allenato a parte, valuteremo domani mattina se potremo portarlo in panchina". E alla fine Alvaro Morata è presente: c'è anche lui nell'elenco dei convocati diramato dalla per il posticipo contro il .

Un recupero lampo dall'infortunio muscolare rimediato nei giorni scorsi, se è vero che la sensazione netta era quella di un forfait praticamente certo. Anche se, in ogni caso, col Sassuolo Morata partirà dalla panchina: pronto ancora Dybala per far coppia con Cristiano Ronaldo.

Gli unici assenti dall'elenco dei convocati di Pirlo, così, sonotutti e tre sono ancora positivi al Covid-19 e dunque, dopo aver saltato il , sono costretti nuovamente a dare forfait.