Juventus-Sassuolo, Frattesi si mette in mostra: nuovo gioiello neroverde

Nuovo Locatelli? Il centrocampista dei neroverdi dimostra allo Stadium di poter raccogliere l'eredità del collega, passato proprio ai bianconeri.

Piano piano, la Serie A e i suoi tifosi stanno conoscendo Davide Frattesi. Prima annata nel massimo campionato e ottime impressioni da parte del 22enne centrocampista, che si sta facendo strada nel calcio italiano nel centrocampo del Sassuolo.

Sotto contratto con il Sassuolo dal 2017, Frattesi era stato acquistato dalla Roma, giocando qualche minuto in Coppa Italia a 18 anni, prima di una serie di prestiti ad Ascoli, Empoli e Monza in Serie B. La scorsa estate il ritorno al Mapei, per divenire titolare al fianco di Maxime Lopez.

Stabilmente nel giro della Nazionale azzurra Under 21 (dieci presenze nell'ultimo biennio), Frattesi ha conquistato Dionisi e il Sassuolo nell'ultima stagione al Monza, decidendo di affidargli le chiavi della mediana per poter difendere e allo stesso inserirsi al momento giusto. Come capitato col Venezia prima e con la Juventus poi.

Proprio allo Stadium, in casa della Juventus, è infatti arrivato il secondo goal consecutivo di Frattesi, sfruttando un'ottimo taglio su assist di Defrel per superare Perin. La prima rete veramente importante nella carriera del classe 1999, negli ultimi mesi finito proprio nel mirino dei bianconeri.

A tal proposito Andrea Carnevali, dirigente del Sassuolo, aveva parlato prima della sfida contro la Juventus:

"Frattesi nuovo Locatelli? Beh, è un giovane, è un ragazzo che è con noi da tanti anni, anche se faccio le sue esperienze in altre squadre. Questo fa parte della nostra filosofia, puntare sui giovani e farli Crescre. Speriamo abbia lo stesso destino di Locatelli".

Frattesi ha stretto i denti nella gara contro la Juventus, visto un problema muscolare accusato sul finire di primo tempo. All'intervallo, a DAZN, l'ex Monza si era detto deciso a continuare nonostante il fastidio:

"Una partita troppo importante per noi, darò tutto in campo. Dionisi dice che corro troppo? Da oggi mi sa che non me lo dice più".

A metà ripresa, Frattesi ha poi lasciato il campo per Matheus Henrique, dopo aver zoppicato vistosamente nei minuti precedenti. Già accostato a Madama nel 2019, il suo nome rimarrà stampato sul taccuino dei dirigenti bianconeri anche in futuro, ancor più dopo la prestazione messa in mostra a Torino.

Pagato cinque milioni dal Sassuolo anni fa, Frattesi - attualmente sotto contratto fino al 2025 - vale ora almeno il triplo del valore: per strapparlo alla squadra neroverde nei prossimi anni, se non già nel 2022, servirà mettere mano al portafoglio.