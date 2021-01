Juventus-Sassuolo, esordio in A per Oddei: buona prova e goal sfiorato

Primo gettone in Serie A per il classe 2002 Brian Oddei, subentrato nella ripresa di Juventus-Sassuolo: goal sfiorato sul 2-1.

Al 73' di - , Roberto De Zerbi ha sorpreso davvero tutti con un cambio improvviso, o nemmeno tanto: dalla panchina si è alzato Brian Oddei, 18enne ghanese con cittadinanza italiana, di mestiere attaccante.

Il ragazzino - all'esordio in - ha preso il posto di Müldür, andando a posizionarsi sull'out di destra dell'attacco con estrema diligenza: per lui anche un'occasione all'84', con frenata e sinistro sul palo più lontano neutralizzato da Szczesny.

Per Oddei tanta corsa e qualità tecniche più che discrete, oltre ad idee chiare su cosa fare e quando farlo, come se avesse sempre giocato su quella porzione di campo nella prima squadra emiliana.

Altre squadre

Che la personalità non gli manchi, lo si evince dal nome utilizzato per il suo account Instagram: 'brianmessii', chiaro riferimento al fuoriclasse argentino che per Oddei è un modello da seguire.

Non sappiamo se arriverà o meno a quei livelli, ma Oddei sembra sulla buona strada quantomeno per costruirsi una carriera più che dignitosa. Un altro 'giovane terribile' sfornato dalla fucina del Sassuolo e lanciato da un allenatore da sempre sensibile al fascino dei talenti in erba.