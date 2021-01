Juventus-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il posticipo domenicale del 17° turno di Serie A è Juventus-Sassuolo: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

JUVENTUS-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 gennaio 2021

10 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Morali alti per Juventus e Sassuolo, prossime avversarie nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di e sfida ad altissima quota per merito, soprattutto, dei neroverdi.

Solo un punto di differenza in classifica tra le due squadre: bianconeri avanti e con una gara da recuperare (quella contro il ), reduci dal bel successo di San Siro al cospetto del capolista.

Tre punti che hanno iscritto nuovamente la 'Vecchia Signora' tra le pretendenti per lo Scudetto, dopo un fisiologico sbandamento che aveva fatto scattare l'allarme dalle parti della Continassa.

Altre squadre

Il Sassuolo ha riscattato il pesante 1-5 di Bergamo con il successo di misura sul : decisivo un colpo di testa di Raspadori nel finale, arrivato dopo i sigilli di Boga e della sorpresa uzbeka Shomurodov.

Poco più di un anno fa terminò in parità l'incrocio dell'Allianz Stadium: Boga segnò una doppietta che però non bastò per tornare da con i tre punti in saccoccia, nonostante una super prestazione del portiere di riserva Turati.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Sassuolo: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e .

ORARIO JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus-Sassuolo si disputerà domenica 10 gennaio 2021 all'Allianz Stadium di Torino, rigorosamente a porte chiuse in virtù delle restrizioni tese a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

La sfida tra Juventus e Sassuolo sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus-Sassuolo sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'applicazione scaricabile su dispositivi come tablet, pc e smartphone.

Ci si potrà anche collegare su Now TV, piattaforma che permette di assistere alla programmazione Sky: basterà accedere inserendo le proprie credenziali, dopo aver sottoscritto un abbonamento ad uno dei pacchetti dedicati.

Le emozioni di Juventus-Sassuolo potrete seguirle anche qui su Goal, attraverso la diretta testuale con il racconto in tempo reale di tutto quello che accadrà all'Allianz Stadium. Aggiornamenti costanti a partire dagli annunci delle formazioni scelte dai due allenatori.

Pirlo verso la conferma di gran parte dell'undici che ha battuto il Milan. Chance dal 1' per uno tra McKennie o Kulusevski al posto di Ramsey, mentre in avanti ci sarà ancora Dybala: il recupero di Morata è infatti molto difficile e la 'Joya' è pronto ad approfittarne. In difesa potrebbe rivedersi Demiral al posto di Danilo, mentre sono sempre out Alex Sandro e Cuadrado, entrambi positivi al coronavirus.

L'articolo prosegue qui sotto

De Zerbi dovrebbe rispolverare Chiriches in difesa dopo il turno di riposo contro il Genoa, stesso discorso per Maxime Lopez in mediana. Non ce la fa Berardi, vittima di un problema muscolare ai flessori: Traoré potrebbe sostituirlo sull'out di destra nel trio di trequartisti alle spalle di Caputo, favorito su Defrel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo.