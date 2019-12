Juventus-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida il Sassuolo nel lunch match della 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri, capolista della , ospita il di Roberto De Zerbi nel lunch match della 14ª giornata di Serie A. La Vecchia Signora comanda la classifica imbattuta con 35 punti e un cammino di 11 vittorie e 2 pareggi, gli emiliani si trovano al 15° posto assieme al con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 7 k.o.

Segui Juventus-Sassuolo in diretta streaming su DAZN

I bianconeri provano ad allungare sull' , prima inseguitrice, i neroverdi invece cercano punti pesanti in trasferta per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria. I piemontesi hanno fatto percorso netto nei 6 precedenti disputati in casa contro il Sassuolo in Serie A, cogliendo 6 vittorie su altrettante gare.

I campioni d' sono la squadra che fra le 20 partecipanti alla Serie A ha ottenuto più punti nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Sono 4 le vittorie di fila ottenute dalla Juventus nelle ultime 4 gare di campionato, il Sassuolo invece ha collezionato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

Il fioriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della squadra di Sarri con 5 reti, Domenico Berardi, che non sarà della gara per infortunio, è invece il giocatore più prolifico dei neroverdi con 7 goal realizzati. Fra i bianconeri Gonzalo Higuain ha nel Sassuolo la sua vittima preferita in Serie A da quando gioca per la sua attuale squadra, avento totalizzato ben 6 goal in 4 gare. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Sassuolo

Juventus-Sassuolo Data: 1 dicembre 2019

1 dicembre 2019 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus-Sassuolo si disputerà la mattina di domenica 1 dicembre 2019 alle ore 12.30 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . La gara sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1 e sarà la 13ª fra le due formazioni in Serie A.

Il lunch match Juventus-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Juventus-Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno guardare Juventus-Sassuolo in diretta streaming anche sul proprio pc o tablet e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo occorrerà scaricare la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Sarri non avrà a disposizione per infortunio Douglas Costa e Khedira, che si aggiungono a Rabiot e al lungodegente Chiellini. Fra i pali spazio a Buffon al posto di Szczesny, davanti a lui linea a quattro con Cuadrado e De Sciglio terzini e al centro la coppia composta da Bonucci e De Ligt. A centrocampo regia affidata a Pjanic, mentre Emre Can e Matuidi saranno le due mezzali. Sulla trequarti Bernardeschi potrebbe spuntarla su Ramsey, mentre in attacco Higuain è favorito su Dybala per far coppia con Cristiano Ronaldo.

De Zerbi in attacco non potrà disporre degli infortunati Berardi e Defrel: al fianco di Caputo giocherà Boga. A centrocampo è bagarre totale, con Traoré, di rientro dall'esperienza in Coppa d'Africa Under 23, Djuricic e Bourabia che si candidano per una maglia, ma i favoriti sembrano essere Obiang, Magnanelli, Duncan e Locatelli, quest'ultimo piazzato sulla trequarti. In difesa k.o. Chiriches e Gian Marco Ferrari, Marlon e Romagna saranno confermati come coppia centrale, mentre Toljan e Kyriakopoulos dovrebbero agire da terzini.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli, Duncan; Locatelli; Caputo, Boga