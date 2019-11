Juventus-Sassuolo, Consigli in dubbio: "Problema muscolare"

Il portiere del Sassuolo non è al meglio e potrebbe lasciare il posto ad uno tra Turati e Russo per la gara contro la Juventus.

Una gara sulla carta proibitiva per il , ancor più in salita se De Zerbi non dovesse avere a disposizione uno dei suoi giocatori imprescindibili. Il portiere dei neroverdi, Consigli, potrebbe infatti saltare la gara del 14esimo turno di in casa della .

In conferenza stampa è stato lo stesso allenatore del Sassuolo, De Zerbi, ad evidenziare come nessuno dei vecchi infortunati neroverdi torna a disposizione per la trasferta contro la capolista di Serie A. In più, possibile forfait per Consigli a causa di un problema rimediato in allenamento.

SI valuterà il da farsi, con le alternative già pronte. De Zerbi annuncia:

"Vediamo come starà Consigli, ha un problema muscolare e non si è allenato oggi. Se non ce la fa giocherà uno tra Turati o Russo".

Contro la Juventus, allo Stadium, potrebbe dunque esserci un esordio per il Sassuolo. Sia Turati che Russo hanno 18 anni e non hanno mai giocato in Serie A, ma in virtù dell'altro infortunato, ovvero Pegolo, in caso di forfait di Consigli il battesimo di fuoco per uno di loro due sarà a casa bianconera.

Russo e Turati sono entrambi due classe 2001, con il primo ufficialmente terzo portiere della rosa, mentre il collega fa in teoria ancora parte della Primavera. Se Consigli non dovesse farcela, il sogno di esordire in Serie A si realizzerà contro i Campioni in carica. Una prova del fuoco per essere notati.

Per Consigli si tratterebbe del terzo match saltato nel giro di due anni: lo scorso anno rimase in panchina per l'ultima giornata e dopo una squalifica per aver rimediato un rosso. L'ultima volta che ha dovuto saltare un match per infortunio risale al lontano 2011/2012, quando militava nell' .