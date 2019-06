Juventus, Sarri vola da Ronaldo e lo convince: farà la prima punta

Maurizio Sarri ha raggiunto Cristiano Ronaldo nel suo yacht in Costa Azzurra. Secondo 'Il Corriere dello Sport', CR7 farà la prima punta.

nella conferenza stampa di presentazione, alla, aveva lanciato alcuni argomenti interessanti. Il primo, quasi rivoluzionario, è stato quello di ammettere di voler andare a parlare personalmente con 2-3 giocatori bianconeri attualmente in vacanza, quelli più talentuosi.

Non succede tutti i giorni che un allenatore vada a raggiungere un giocatore in vacanza, per esporgli il proprio progetto tecnico-tattico. Ma Maurizio Sarri lo ha fatto con Cristiano Ronaldo, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Ronaldo ha detto sì al nuovo allenatore della Juventus, in Costa Azzurra, a bordo di uno yacht da favola, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia.

Sì a cosa? Beh, semplice. Maurizio Sarri ha chiesto a Ronaldo la disponibilità a fare la prima punta del tridente (con compiti anche di svariare su tutto il fronte offensivo) come successo per Dries Mertens ai tempi del .

Sarà quindi decisivo il lavoro degli esterni d'attacco, ovvero Dybala, Douglas Costa e Bernardeschi. Sempre tenendo in stand-by, qualora restassero alla Juventus, le situazioni di Kean, Mandzukic e Higuain. Ma la nuova sta prendendo forma sotto l'idea di Maurizio Sarri.