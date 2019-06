Juventus, Sarri: “Tuta o giacca? L’importante che non mi mandino nudo”

Sarri durante la sua presentazione alla Juventus ha parlato anche del suo abbigliamento: "In campo io preferirei non andare in divisa sociale".

Presentatosi al mondo Juventus questa mattina in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha dato ufficialmente avvio alla sua nuova avventura in bianconero. Tanti i temi toccati dall'ex allenatore del nella sua presentazione, dai motivi che lo hanno spinto a firmare per la Vecchia Signora al rapporto personale con e il Napoli, la sua ultima squadra in .

Tra le molte domande sul passato e sul futuro, ha trovato poi spazio anche quella legata a quale outfit Sarri sceglierà di vestire ora che rappresenta la dentro e fuori dal campo. Famoso per la sua immancabile tuta, il nuovo tecnico bianconero ha risposto con una battuta.

"Non so se metterò la tuta in campo, parlerò con la società. Non abbiamo parlato di questo aspetto, io preferirei non andare in divisa sociale. Sul terreno di gioco mi piacerebbe andare in tuta. L'importante è che a quest'età non mi mandino nudo".

In questo modo Sarri ha spiegato il suo punto di vista circa questo aspetto, ribadendo come la sua preferenza sia quella di indossare la tuta quando dovrà sedere in panchina. Un nuovo tipo di immagine per il mondo juventino del quale il tecnico dovrà però ora parlare con la società. Non resta che attendere le prime partite per capire quale sarà la scelta definitiva.